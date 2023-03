Ausbildung in der Pflege „Ihnen steht die Welt in der Medizin offen“

Ein wichtiger und hilfreicher Faktor sei dabei der Fokus auf die Kompetenzen der Auszubildenden, sagt auch Vera Hammer, Bildungskoordinatorin im Marien-Hospital. Die Prüfungen werden anhand der erworbenen Kompetenzen bewertet. „Wir schauen uns das Individuum an und wie lösungsorientiert er oder sie mit den Situationen umgeht“, sagt Hammer. Nur die Auszubildenden in der Generalistik dürften den Pflegeprozess so mitentscheiden. Die Kompetenzen sind in fünf unterschiedliche Gruppen unterteilt, die jeweils mit einer vordefinierten Stundenzahl abgedeckt werden müssen. Der umfangreichste Bereich umfasst das Planen, Organisieren, Gestalten und Durchführen von Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen.