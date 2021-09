469 Menschen gestorben : Erster Corona-Toter unter 35 Jahren in Düsseldorf

Eine Krankenpflegerin in Schutzkleidung in einem Zimmer auf der Intensivstation, in dem ein Corona-Patient behandelt wird. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Düsseldorf hat den ersten Todesfall eines sehr jungen Corona-Infizierten zu verzeichnen: Eine Person in der Altersgruppe 15 bis 34 Jahre ist gestorben.

Am Mittwoch hat die Stadt Düsseldorf erstmals den Tod einer mit Corona infizierten Person unter 35 Jahren gemeldet. Einen Todesfall einer so jungen Person hat es in der Landeshauptstadt zuvor nicht gegeben.

Insgesamt sind 469 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, in Düsseldorf gestorben. Der Großteil entfällt auf ältere Personen, die zur Risikogruppe gehören und eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf haben. So war etwa jeder zweite Todesfall auf Personen über 80 Jahren zurückzuführen. Weitere 40 Prozent der Verstorbenen sind zwischen 60 und 70 Jahre alt. In der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre gab es bislang 35 Todesfälle – bei den 15- bis 34-Jährigen wurde nun die erste verstorbene Person gemeldet.

Sowohl die Zahlen der Neu-Infektionen als auch die Erfahrungen der Kliniken zeigen: die Infizierten und Erkrankten werden immer jünger. Die Mehrheit der Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Düsseldorfer Krankenhäuser sind nicht geimpft, heißt es von den Kliniken.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurde bei insgesamt 31.699 (+77) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Stadt haben die meisten Neu-Infizierten eine Reise-Vorgeschichte. Aktuell sind rund 880 Personen infiziert. 72 Infizierte werden in Krankenhäusern behandelt, davon 24 auf Intensivstationen. 30.300 Menschen gelten inzwischen als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 77,2 (Vortag: 80,3). Die Zahl der verabreichten Corona-Schutzimpfungen steigt auf 870.224 – es sind 459.492 Menschen geimpft worden, davon haben 410.551 bereits ihre Zweitimpfung.

Die Zahl der Covid-Todesfälle erfasst übrigens nicht, ob eine Person auch an den Folgen des Virus gestorben ist. Sie sagt lediglich aus, wie viele Personen bei ihrem Tod mit Corona infiziert waren. Insbesondere bei älteren Patienten liegt häufig Multimorbidität vor – es treten also mehrere Krankheiten gleichzeitig auf und es ist nachweisbar, welche schließlich zum Tod geführt hat. Andererseits sterben auch Menschen an oder mit Corona, ohne dass sie in die Zählung einfließen, weil sie nie getestet werden.

(veke)