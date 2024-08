„Wowcrab“ aus den Niederlanden Seafood aus der Tüte kommt nach Düsseldorf

In den Niederlanden ist das Gastro-Konzept bereits beliebt und in einigen Städten verbreitet, nun eröffnet ein „Wowcrab“-Standort in Düsseldorf. Es ist die erste Stadt in Deutschland, in der sich das Restaurant ansiedelt. Und zwar dort, wo bis vor Kurzem noch das griechische Restaurant Efsin am Fürstenwall seinen Standort hatte. An der Ecke Fürstenwall/Konkordiastraße ist bisher nicht mehr zu sehen, als der Hinweis an einem der Fenster, dass es dort bald Seafood von Wowcrab geben wird.