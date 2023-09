Nachhaltige Energieversorgung Wärme aus dem Rhein für Düsseldorf

In Mannheim ist man bereits so weit: Demnächst soll die Inbetriebnahme einer Flusswärmepumpe erfolgen. Das könnte auch in Düsseldorf möglich sein, wie aus einer Antwort der Stadt auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. Auch die Stadtwerke bestätigen auf Anfrage der Redaktion, dass sie sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen und nach einer positiven Potenzialstudie bereits an einer Machbarkeitsstudie arbeiten.