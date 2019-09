Konferenz in Düsseldorf : Erste Sprecher für TEDx-Konferenz stehen schon fest

Düsseldorf Die ersten TEDx-Talks stehen fest. Stattfinden wird der Düsseldorf-Ableger der namhaften Konferenz in der Tonhalle. geht es nach Willen der Veranstalter, soll die TEDx eine Dauereinrichtung in der Stadt werden.

Seit einem Jahr gibt es auch in Düsseldorf einen Ableger der in den USA legendären TED-Konferenzen. Am 13. Oktober veranstaltet das Düsseldorfer TEDx-Team die „Outside The Bubble“-Konferenz in der Tonhalle. Nun gaben die Veranstalter die ersten Sprecher bekannt: die Berater Leander Govinda Greitemann und Christopher Peterka.