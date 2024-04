Fahrrad-Zoff in Düsseldorf Erste Radleitrouten kommen deutlich später

Bei der Radleitroute 1 will die Stadt im Süden am Südring mit dem Bau beginnen und sich bis Herbst 2025 zur Moselstraße (am Landtag mit Anschluss an die Rheinuferpromenade) vorgearbeitet haben. Kral betont bei aller Verspätung aber auch, dass dann immerhin an zwei bedeutenden Stellen in der Stadt erste längere, durchgängige Fahrradrouten entstanden sein werden. Planungsbeginn für die Abschnitte der ersten Leitroute „Heuss-Brücke bis Rheinkniebrücke“ und „Lohausen bis Reeser Straße“ soll in der zweiten Jahreshälfte sein.