Katholische Kirche stellt sich neu auf Erste „Pastorale Einheit“ in Düsseldorf veranstaltet gemeinsamen Gottesdienst

Für eine Auftakt-Messe im LVR-Klinikum haben sich die Teams entschieden, weil dieser Ort geografisch annähernd die Mitte der neuen Pastoralen Einheit bildet. Diese besteht aus insgesamt zehn Kirchorten in beiden Pfarrgemeinden. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu kommen. Es wird Getränke und einen Eiswagen auf dem Gelände geben. Wegen der Heiligen Messe am LVR-Klinikum findet am Sonntag, 3. September, planmäßig nur die Heilige Messe in St. Maria vom Frieden um 8 Uhr statt. Alle anderen Sonntagsmessen entfallen. Live im Internet unter www.st-margareta.de/live.