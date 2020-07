Meldung beim Gesundheitsamt : Erste Corona-App-Nutzer aus Düsseldorf mit „erhöhtem Risiko“

Düsseldorf Fünf Düsseldorfer, die die Corona-Warn-App nutzen, haben ein erhöhtes Risiko ans Gesundheitsamt gemeldet. Sie alle wurden jetzt auf Covid-19 getestet.

Die Corona-Warn-App zeigt in Düsseldorf ihre Wirkung: Die ersten Nutzer haben darüber dem Gesundheitsamt gemeldet, dass bei ihnen ein „erhöhtes Risiko“ besteht. Das heißt, sie hatten Kontakt mit mindestens einer positiv getesteten Person und wurden per App darüber informiert. Die fünf Betroffenen wurden mittlerweile an der Mitsubishi Electric Halle getestet und erhielten alle ein negatives Ergebnis.