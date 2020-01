Acht Museen nehmen teil : Erste Museumsnacht für Kinder in Düsseldorf

Düsseldorf Eingeladen zur ersten Kindermuseumsnacht in Düsseldorf sind alle Kulturinteressierten im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Sie können an dem Tag acht städtische Museen außerhalb der normalen Öffnungszeiten mit ihren Eltern erkunden.

Die Aktion findet statt am 31. Januar. Von 18 bis 22 Uhr warten an dem Tag zahlreiche Aktionen auf die jungen Besuchern, darunter Taschenlampenführungen, Workshops und Lesungen.

Die Kindernacht ist eingebettet in die Familienaktion "Ab durch Zeit und Raum": Die Kinder sollen an dem Abend quasi in "Lichtgeschwindigkeit" durch die Zeit reisen und erleben dabei etwa den Alltag von Heinrich Heine, lernen Goethes magische Welten kennen oder begleiten Düsseldorfer Kinder in den 1930er-Jahren.