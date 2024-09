Soziales in Düsseldorf Erste mobile Dusche für Wohnungslose

Dabei handelt es sich um einen barrierefrei erreichbaren Container mit Dusche und WC, der künftig dort Station machen soll, wo die Adressaten sich aufhalten. Es ist der erste dieser Art, der in NRW unterwegs ist. „Wir starten nächste Woche quasi mit einem Feldversuch, schauen, an welchen Szenepunkten wir gebraucht werden, wo ein Strom- und Wasseranschluss vorhanden ist und werden dann unseren Fahrplan konkretisieren“, erklärt Stephan Kläsener, der dem mehrköpfigen Projektteam angehört, das gegenüber des Streetwork-Cafés Mobilé an der Charlottenstraße Büroräume bezogen hat, die auch über Lagerkapazitäten verfügen. „Montags bis freitags wird Jotdrop dann vier Stunden am Tag unterwegs sein. An Bord sind zwei Fachkräfte der sozialen Arbeit, eine Pflegefachkraft plus eine weitere Unterstützung“, berichtet Kläsener, der bereits weiter denkt und auf Spenden und finanzielle Zuwendungen hofft: „Wir wollen das Projekt nach Möglichkeit dauerhaft etablieren und weitere Mobile anschaffen.“ Zusätzliche ehrenamtliche Kräfte seien zudem immer willkommen, zum Beispiel auch Friseure oder Wäschereien.