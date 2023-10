Forschung in Düsseldorf „Was hast du gesagt?“ – Hörmesse im Uniklinikum

Meist gehen ihnen zunächst die hohen Frequenzen verloren, dann haben sie immer größere Probleme, einem Gespräch in einer lauten Umgebung wie in einem Restaurant zu folgen. Doch viele Ältere lassen eher einen Fernsehtechniker kommen (weil ja der Ton an ihrem TV-Gerät immer leiser wird) als einzusehen, dass ihre Probleme an ihrer zunehmenden Schwerhörigkeit liegen. Und sie nehmen den sogenannten „Cocktailparty-Effekt“ hin, wenn sie in Gesellschaft kaum etwas verstehen. Dann muss das Gehirn die Gesprächsfetzen zusammenfügen – ein anstrengender Prozess. „Spätestens wenn einem die Familie das Signal gibt, dass man schlecht hört, sollte man unbedingt zum Hörtest gehen“, rät Klenzner. Zumal es heute als erwiesen gilt, dass Schwerhörigkeit ein Risikofaktor ist, an einer Demenz zu erkranken. Denn wer seine Umwelt nicht mehr versteht, empfängt weniger anregende Impulse, verzichtet mehr und mehr auf soziale Kontakte.