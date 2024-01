Planungsbüro in Düsseldorf Erste Geschäftsführerin bei den HPP-Architekten

Berger-Koch will sich dafür einsetzen, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Die Branche tue sich damit schwer, die zeitliche Belastung sei hoch. „Ich bin keine Quotenfrau“, sagt sie zu unserer Redaktion. „Umso stärker werde ich versuchen, eine Quotengleichheit hinzubekommen.“ Es fehlten Vorbilder, Frauen müssten auch ermutigt werden, Verantwortung zu übernehmen. Sie selbst habe drei Kinder und immer voll arbeiten können, was aber nur dank der Unterstützung der Eltern möglich war. Dies müsse heute anders gehen.