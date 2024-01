Cafés in Düsseldorf Welche Florabar 2024 als erstes öffnen soll

Nicht mehr zu retten ist hingegen die namensgebende Bar im Floragarten. 2008 war dort die erste eröffnet worden. In diesem Monat will die Stadt noch die Vergabe für den Bau des neuen Gebäudes starten, wodurch die ersten Arbeiten wie Abriss und Gründungsarbeiten unverzüglich im Anschluss beginnen sollen. Der Neubau, der sich an dem alten Gebäude in Holzbauweise orientieren soll, könnte dann im dritten Quartal des Jahres stehen.