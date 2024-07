Tierseuche Erste Fälle der Blauzungenkrankheit bei Schafen in Düsseldorf

Auf die Frage unserer Redaktion, wie viele Tiere in Düsseldorf mit der Krankheit befallen sind, konnte keine genaue Anzahl angegeben werden. Bei Symptomen müssen nur drei Blutproben je Einheit genauer untersucht werden. „Eine uns derzeit bekannte Größe beläuft sich auf circa 55 Schafe mit Symptomen, die auf eine Blauzungenerkrankung hinweisen.“ Wegen des rasant fortschreitenden Seuchengeschehens in ganz NRW würde man mit weiteren Proben lediglich zu einer Belastung der Labore beitragen. Insgesamt seien bislang 16 Tiere verstorben, es sei aber nicht verifizierbar ob durch oder mit der Blauzungenerkrankung. Da Schafhaltung sich über zahlreiche Standorte erstrecke, sei das gesamte Stadtgebiet betroffen. Schon seit erste Fälle im Winter und Frühjahr in NRW bekannt wurden, habe es Rundschreiben mit Informationen an Tierhalter gegeben.