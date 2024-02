Großprojekt in Düsseldorf Ersatzoper soll deutlich günstiger werden

Die Ersatz-Oper soll deutlich weniger kosten als 100 Millionen Euro. Das ist das klare Signal aus der Politik und auch von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). „Die Interimslösung muss so günstig wie möglich werden“, sagt Keller im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Bauprogramm solle „sehr kritisch“ hinterfragt werden, man wolle die Kosten deutlich senken. Die Idee sei, den Bau anschließend an eine andere Kommune zu verkaufen. In der Zeit des Interims könne die Oper nicht mit einem normalen Spielplan arbeiten, sagt Manfred Neuenhaus (FDP), der Vorsitzende des Kulturausschusses.