Grundsicherung für mehr als 9000 Senioren : Neue Strategien gegen steigende Altersarmut

Anne Kühl sagt: „Das Thema Armut ist schambesetzt.“. Foto: Jörg Janßen

Düsseldorf Mehr als 20 Projekte sollen Senioren mit geringem Einkommen helfen. Der Bogen reicht von mehr Vergünstigungen über verständliche Antragsformulare bis hin zu mobilen Besuchsdiensten und Wohnungstauschbörsen. Kommende Woche wird eine neue App vorgestellt.

Von Jörg Janssen

Die Altersarmut in der boomenden Landeshauptstadt nimmt zu. Erstmals stieg die Zahl derer, die auf zusätzliche Leistungen vom Amt (Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, auf mehr als 9000 Frauen und Männer. Zum Vergleich: 2012 waren erst rund 7600 Menschen ab 65 Jahre betroffen. Doch auch Menschen, die ein bisschen zu viel im Portemonnaie haben, um staatliche Leistungen zu erhalten, müssen oft jeden Cent zweimal umdrehen. Manch einer zieht sich zurück, wird am Ende einsam. Stadt, Seniorenrat, Wohlfahrtsverbände und Stiftungen wollen das nicht hinnehmen. 26 Projekte und Handlungsempfehlungen, die Menschen helfen, die im Alter knapp bei Kasse sind, werden bis Jahresende erprobt. Auch eine neue App für die Generation 60 plus zählt dazu. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Wo drückt der Schuh? Donnerstagvormittag im Zentrum plus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Lierenfeld. Unter den mehr als 20 Männern und Frauen, die sich einen Vortrag über Betrugsmaschen angehört haben, gibt es einige, die mehr als genau rechnen müssen. „Ich muss nach Abzug aller Kosten mit rund neun Euro am Tag klar kommen“, sagt eine 74-jährige Frau, die in der Nähe lebt. Ihre Miete wurde zweimal erhöht. „Vor drei Jahren um 65, jetzt noch einmal um 20 auf inzwischen 560 Euro warm“, sagt sie. Bis zum letzten Jahr hat sie noch gearbeitet. Jetzt muss sie mit ihrer Rente klarkommen. Mit mehr als 1000 Euro ist die zu hoch für Sozialleistungen. Aber wirklich leisten kann sie sich nicht viel. „Wenn ich in der Stadt bin, würde ich mich gerne mal setzen, um ein Eis zu essen oder einen Tee zu trinken, aber das ist nicht drin“, sagt sie. Und ans Reisen darf sie erst recht nicht denken. „Urlaub, was ist das?“, fragt sie. Ins Zentrum plus komme sie vor allem, um Menschen zu treffen, „und weil der Kaffee 80 Cent kostet“.

Info Notgroschen und andere Hilfen Pläne Geprüft wird in den kommenden Monaten auch, ob ein eigener Besuchsdienst für Senioren und ein mobiler Beratungsdienst geschaffen werden können. Hilfe Zahlreiche Organisationen helfen ärmeren Menschen im Alter. Zu den bekannteren Projekten gehört der „Notgroschen“ der Bürgerstiftung Düsseldorf. Hier können Bedürftige unter anderem einen Einmalbetrag von 2000 Euro beantragen.

Wie gehen Betroffene damit um? Eher defensiv. „Das Thema ist in hohem Maße schambesetzt“, sagt Anne Kühl, Koordinatorin des Zentrums, das zu den 51 Treffpunkten für Ältere im Stadtgebiet zählt. Selbst Menschen, deren Kleidung bereits die Not erahnen lasse oder die immer wieder absagten, wenn es um einen kleinen Ausflug gehe, täten sich schwer, Hilfe einzufordern. Das bestätigt auch Hartmut Mühlen, der den Arbeitskreis „Altersarmut“ des Seniorenrats leitet. Einen Fragebogen zum Thema, der an alle Zentren plus in der Stadt verteilt worden war, beantworteten am Ende 47 Männer und Frauen.