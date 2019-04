Verkehrsprojekt in Düsseldorf : So läuft es auf der neuen Umweltspur

Auf der Umweltspur auf der Merowingerstraße dürfen zum Beispiel Radfahrer fahren. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Seit Montagmorgen gelten auf der Merowingerstraße in Bilk stadteinwärts neue Regeln: Die rechte Fahrspur darf nur noch von Bussen, Taxis, E-Autos und Radfahrern genutzt werden. Bislang geht das Konzept der Stadt auf.

Eigentlich sollte die neue Umweltspur auf der Merowingerstraße in Bilk erst um 11 Uhr am Montag offiziell freigegeben werden, sollte das Verkehrsschild, das die rechte Spur stadteinwärts als Sonderfahrspur für Busse, Taxis, E-Fahrzeuge und Radfahrer ausweist, erst dann umgedreht werden. Schon am frühen Morgen aber stand das Schild doch schon sichtbar für die Autofahrer an der Kreuzung Merowinger- und Kopernikusstraße, und so wechselten die Autos auch schon um diese Zeit kurz hinter der Kreuzung die Spur, machten den Weg auf der rechten Spur frei für jene, die sie benutzen dürfen.

Das funktionierte aus Autofahrersicht in den meisten Fällen auch ganz gut, immer wieder wurde allerdings gehupt, weil Autos sich auf der linken Spur einfädeln mussten. Lob gab es derweil von vielen Radfahrern, die die Spur ausprobierten: Norbert Stapper etwa kam extra aus Monheim mit dem Rad, um sich die neue Spur anzuschauen. „Das ist super“, sagte er zu Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke, die zur offiziellen Eröffnung der Spur gekommen war. Dirk Jansen vom Umweltverband BUND befuhr die neue Spur am Morgen gleich mehrfach: „Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, vorher musste man sich als Radfahrer im Stau auf den beiden Fahrspuren zwischen den Autos entlangschlängeln, das ist jetzt nicht mehr so“, sagte er. Dass sich die Radfahrer die neue Spur unter anderem mit Taxis und Bussen teilen, sieht er unkritisch: „Bislang mussten wir uns die Spur zusätzlich auch noch mit allen Autos teilen – deshalb ist das jetzt eine erhebliche Verbesserung“, sagte Jansen, dessen Büro ebenfalls auf der Merowingerstraße jenseits des Südrings liegt. „Über den Südring müsste jetzt noch die Ampelschaltung für die Radfahrer verbessert werden, damit es flüssig vorangeht.“

Anwohner fürchten Verkehrschaos

Etwas kritischer sehen Anwohner der Merowingerstraße die neue Spur: Holger Engler, der zwar auch mit dem Fahrrad auf der Straße unterwegs war, hält die Maßnahme der Stadt für „reinen Aktionismus“. „Jetzt sind Osterferien, und es ist nicht viel los. Aber auch ohne die Umweltspur staut sich das hier normalerweise im Berufsverkehr bis zur Münchener Straße. Wie soll das erst werden, wenn die Ferien vorbei sind und es nur noch eine Spur gibt?“, sagte er. Auch Anwohnerin Berit Engelen ist skeptisch: „Heute gab es nicht viel Stau, lediglich viel Gehupe von Autos beim Versuch, sich einzufädeln. Aber momentan sind Ferien, der heutige Tag vermittelt keinen repräsentativen Eindruck“, sagte sie. Außerhalb der Ferien sei sehr viel mehr los auf der Straße. „Ich glaube, dass nach den Ferien hier das Chaos ausbrechen wird. Das hat auch die Vergangenheit gezeigt, wenn etwa wegen des Umbaus des Bilker S-Bahnhofes die Spur teilweise nur einspurig war – das hat auch schon nicht funktioniert.“ Engelen ist selbst häufig mit dem Rad unterwegs und wird wohl auch die neue Spur nutzen. „Ob ich mich dann neben Bussen sicher fühlen werde, bezweifle ich. Ich halte das für eine merkwürdige Mischung“, sagte sie. Sie hofft stattdessen auf mehr Wege nur für Radfahrer.

Dass das große Chaos auch aufgrund der Osterferien ausblieb, gab auch Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke zu. Dennoch sagte sie: „Bislang läuft es gut. Es wird sicherlich am ersten Schultag schwierig werden, wenn dann alle wieder in die Schule und ins Büro fahren.“ Generell realisiere man verkehrsändernde Maßnahmen immer in den Ferien oder an Feiertagen, „damit erst einmal ein Gewöhnungseffekt auftritt“, sagte sie. Man bitte um Verständnis, dass diese Maßnahme eingeführt wurde.

Umweltspur soll Dieselfahrverbot vermeiden

Immerhin hat die neue Umweltspur auf der Merowingerstraße vor allem einen Zweck: Sie soll ein Dieselfahrverbot in Düsseldorf vermeiden und ist Teil des neuen Luftreinhalteplanes der Bezirksregierung für die Landeshauptstadt. Der Plan enthält Maßnahmen, durch die die Luft in Düsseldorf wieder besser werden soll. Denn aktuell werden an vielen Straßen – wie auch an der Merowingerstraße – Grenzwerte zur Belastung mit Stickstoffdioxid überschritten. Mit der neuen Umweltspur soll in einem einjährigen Versuch getestet werden, ob die Luft besser wird und ob sich der Verkehr verringert – etwa weil Pendler lieber den Bus nehmen, weil man damit schneller Richtung Stadt kommt. Der Versuch wird von der Stadt evaluiert, Zuschke will in einem halben Jahr einen ersten Bericht vorlegen.

Außer auf der Merowingerstraße wird am Dienstag auch auf der Prinz-Georg-Straße in beide Fahrtrichtungen zwischen Moltke- und Bagelstraße eine Umweltspur für ein Jahr eingerichtet. Außerdem prüft die Stadt, ob auf der Merowingerstraße auch stadtauswärts eine Sonderfahrspur entstehen kann und ob eine weitere große Umweltspur vom Werstener Kreuz über die Corneliusstraße bis in die Innenstadt eingerichtet wird.