Großveranstaltung in Düsseldorf Was Besucher bei der Eröffnungsshow der Invictus Games erwartet

Prinz Harry wird während der Invictus Games in Düsseldorf sein. Nächster Programmpunkt der Eröffnungsshow wird seine Willkommensrede, am Nachmittag wird Prinz Harry bereits im Rathaus und im Anschluss in der ZDF-Sendung „das aktuelle Sportstudio“ (ab 23 Uhr live) sein. Bei der Abschiedsshow am 16. September wird er die abschließenden Worte sprechen und die Invictus-Flagge an den nächsten Ausrichter übergeben. 2025 werden die Spiele in Kanada veranstaltet. Neben Prinz Harry wird auch Verteidigungsminister Boris Pistorius am Samstagnachmittag im Rathaus sein, auch er hält bei der Eröffnungsshow eine Rede.