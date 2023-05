Bürgerservice in Düsseldorf Düsseldorfs erster Automat für Ausweise

80 Fächer gibt es in der Box, die an eine Packstation erinnert. Wer die Abholung auf diese Weise wünscht, erhält einen QR-Code per E-Mail. Dieser muss am Automaten vor einen Scanner gehalten, im Anschluss das Geburtsdatum eingegeben werden. Britta Zur führte als Dezernentin für Bürgerservice am Montag die Abholung ihres Reisepasses vor, was reibungslos funktionierte. Die Klappe eines Faches sprang auf, darin lag das Dokument. Sobald das Fach wieder verschlossen ist, wird digital ein Nachweis der Übergabe gespeichert. „Mehr Bürgerservice“ sieht Zur im neuen Angebot, da es flexibler und unkomplizierter sei.