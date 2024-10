Miteinander in Düsseldorf Erntedank mit Schürreskarren und Kürbissen

Im Ortskern ist es deutlich trubeliger. Dort stehen Tausende und jubeln den Teilnehmern zu. Ein wenig erinnert es an „Fastelovend“ im Oktober, aber den Vergleich mit Karneval mag man eigentlich nicht so sehr, sagt Brenner, weil der Umzug ja dann doch ganz andere Ursprünge habe. Und daran wolle man schon festhalten, der Charakter des Erntedanks solle auf jeden Fall erhalten bleiben. Daran halten sich alle Teilnehmer. Wagen, Trecker und die zahlreichen Schürreskarren sind geschmückt mit Früchten, Stroh und Kürbissen. Und alle, die mitziehen, sind in Tracht gekleidet, die Männer in Lederhosen, die Damen in Dirndl. Natürlich eine Anleihe an das Oktoberfest, aber mit rheinisch-bäuerlichem Einschlag. Denn alle tragen die derben Holzschuhe, die Blotschen. Mehrere Musikgruppen sorgen für stimmungsvolle Untermalung wie etwa die Solinger Stadtkapelle e.V. 1871, die Gerresheimer Blaskapelle, der Spielmannszug TV Sundwig, die Marching-Band des Gymnasiums Koblenzer Straße und mit eindeutig südamerikanischen Rhythmen die Banda de Samba.