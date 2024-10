Zwischen Düsseldorf-Garath und Monheim Erneute Sperrungen für die A59 angekündigt

In der zweiten Woche der Herbstferien ist die A59 von Montag, 21. Oktober, 6 Uhr, bis Samstag, 26. Oktober, 17 Uhr, dann in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen Monheim und Garath voll gesperrt. Eine Auffahrt auf die A59 in Richtung Düsseldorf in den Anschlussstellen Monheim sowie Richrath ist nicht möglich. Eine Umleitung ist ebenfalls mit rotem Punkt ausgeschildert. „Die Sanierungsarbeiten in diesem Streckenabschnitt sind dringend erforderlich“, erklärt die Autobahn GmbH Rheinland. Um die Einschränkungen für Autofahrer so gering wie möglich zu halten, werde die Sanierung bewusst in die NRW-Herbstferien gelegt, wenn insgesamt weniger Verkehr auf den Autobahnen herrscht.