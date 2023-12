Streikwelle in Düsseldorf „Viele wissen nicht, wie sie sich und ihre Familien über Wasser halten sollen“

Die Uni Düsseldorf und die Hochschule Düsseldorf sollen am Dienstag ebenfalls wieder bestreikt werden. Als „respektlos und unbefriedigend“ beschreibt Christopher Kube-Hemp, Verdi-Gewerkschaftssekretär für den Bereich Hochschulen, das Verhalten der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder. „Angesichts der hohen Inflation ist es absolut respektlos, kein Angebot vorzulegen und unsere Forderungen stur abzulehnen.“ Die meisten Beschäftigten der Hochschulen gehörten nicht zu den Spitzenverdienern und wissen demnach nicht, wie sie bei den Mieten, Energie- und Lebensmittelpreisen über den Monat kommen sollen. Die letzte Tarifsteigerung sei 2021 vereinbart worden, also vor den großen Preissprüngen und betrug 2,8 Prozent.