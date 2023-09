Fälle in Düsseldorf häufen sich Erneut Seniorin in ihrer Wohnung überfallen

Mindestens fünf ältere Menschen sind in Düsseldorf in nur einer Woche in ihren Wohnungen überfallen, teilweise verletzt und beraubt worden. Der jüngste Fall ereignete sich am Dienstag in Stadtmitte. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte eine Seniorin gegen 13.30 Uhr in ihrer Wohnung überfallen und Schmuck entwendet. Die 93-Jährige erlitt einen Schock.