Polizei in Düsseldorf Ermittlungen zu acht rechten Verdachtsfällen während der Fußball-EM laufen

Viel Aufmerksamkeit hatte bereits Ende Juni das Video einer TikTokerin erhalten. Darin erklärt die junge Frau, bei dem Besuch in einer Fan-Zone in Düsseldorf beleidigt und beschimpft worden zu sein sowie Rassismus erlebt zu haben. Da sie auch von einer Spielszene erzählt, in der Antonio Rüdiger eine Gelbe Karte erhält, muss es sich bei dem Spiel um die Partie der deutschen Elf in der Gruppenphase gegen Ungarn (19. Juni) gehandelt haben. Bislang wurde das Video mehr als 600.000 Mal aufgerufen. Die Ermittlungen des Staatsschutzes in dem Fall laufen, heißt es.