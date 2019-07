Nach Todesfall einer Patientin : Ermittlungen gegen Düsseldorfer Schönheitsarzt aufgenommen

Düsseldorf Gegen den Düsseldorfer Schönheitsarzt, nach dessen Behandlung eine Patientin Anfang Juli verstorben war, wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Laut Staatsanwaltschaft sei die Patientin verblutet.

Die Frau hatte sich Anfang Juli bei dem Arzt einer Po-Vergrößerung unterzogen, bei der zunächst Fett aus dem Körper abgesaugt wird, um dieses anschließend in das Gesäß zu transplantieren. Kurze Zeit nach dem Eingriff wurde sie in die Uni-Klinik eingeliefert, wo sie letztendlich verstarb.

Die Untersuchungen hätten ergeben, dass die Frau an einer Kombination aus einer Fettembolie und Verblutung gestorben, so die Staatsanwaltschaft. Ein Sachverständiger müsse nun klären, ob ein Behandlungsfehler des Arztes für den Tod verantwortlich sei.

Bildung in Düsseldorf : Stadt investiert eine Milliarde Euro in ihre Schulen

In Beauty-Praxis : Weitere Tote nach Schönheits-OP in Düsseldorf

In Beauty-Praxis : Weitere Tote nach Schönheits-OP in Düsseldorf

Es ist nicht der erste Todesfall, mit dem der Operateur in Verbindung gebracht wird. So war bereits im vergangenen Jahr eine Patientin nach einer ähnlichen Behandlung verstorben. Die Ursachen in diesem Fall sind jedoch noch nicht abschließend erklärt, das Todesermittlungsverfahren dauert an. Staatsanwalt Uwe Kessel rechnet nicht vor September mit einem Ergebnis.