Weihnachtsmarkt in Düsseldorf geräumt Ermittler werten Datenträger nach Drohanruf aus

Der Minderjährige steht im Verdacht, am 5. Dezember mehrere Drohanrufe abgesetzt zu haben, unter anderem soll er einen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt angekündigt haben. Die Polizei hatte darum Teile der Innenstadt abgesperrt, das Rathaus und die 175 Marktbuden räumen lassen, zudem mussten einige Geschäfte schließen. Nach etwa drei Stunden kam die Entwarnung. Weitere Drohanrufe richteten sich gegen eine Schule in Münster und ein Berufskolleg in Düren. Ob tatsächlich ein Zusammenhang besteht und ob er noch weitere Drohanrufe abgesetzt haben könnte, sei ebenfalls Teil der Ermittlungen.