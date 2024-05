Nach tödlichem Brand in Düsseldorf-Flingern Neue Details zum Motiv – Ermittler sehen Kioskbesitzer als Brandstifter

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 48-jährige Kioskbetreiber seinen eigenen Laden angezündet und so einen tödlichen Brand verursacht hatte. Ermittler der Mordkommission „Lichtstraße“ haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Spuren ausgewertet und eine Vielzahl an Zeugen vernommen, heißt es.