Gedenken in Düsseldorf Neue Tafel soll das umstrittene 39er Denkmal erläutern

Düsseldorf · Das umstrittene Kriegerdenkmal am Reeser Platz in Düsseldorf-Golzheim soll eine Pultstele mit Hintergrund-Informationen erhalten. Es ist ein Zwischenschritt in einer seit Jahren andauernden Debatte.

05.03.2023, 13:03 Uhr

Das umstrittene Denkmal am Reeser Platz Foto: Arne Lieb

Von Marc Ingel

Das 39er-Denkmal auf dem Reeser Platz lässt die Düsseldorfer einfach nicht los. Abreißen kam letztlich nicht infrage, denn es handelt sich nun mal um eine Zeitzeugnis, auch wenn der Platz in der Vergangenheit beispielsweise für Neonazi-Aufmärsche missbraucht wurde. Vor drei Jahren gab es einen Ideenwettbewerb, bei dem kein Gegendenkmal, sondern eher eine Art „kritische Kommentierung“ gesucht wurde.