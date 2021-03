Online-Gedenkbuch geplant : Düsseldorf erinnert digital an Opfer des Holocaust

Düsseldorf Eine neue Internetseite soll an die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung erinnern. CDU und Grüne beantragen im Kulturausschuss die Finanzierung. Es ist nicht das einzige digitale Erinnerungsprojekt.

(arl) Eine neue Webseite soll ab dem kommenden Jahr an die bislang 2587 identifizierten Düsseldorfer erinnern, die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung geworden sind. Die Mahn- und Gedenkstätte will die bislang in einem Buch in dem Ausstellungshaus einsehbaren Namen und Daten digital verfügbar machen. Das Projekt soll ein – nachträglich umgesetzter – Beitrag zum Jubiläumsjahr „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ sein, das 2021 gefeiert wird.

Das neue Ratsbündnis aus CDU und Grünen bringt einen Antrag zu Finanzierung mit 10.000 Euro in die Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag ein. Die Unterzeichnerinnen, Susanne Schwach-Albrecht (CDU) und Clara Gerlach (Grüne), sehen in dem Vorhaben einen „nachhaltigen, würdevollen und ernsthaften Beitrag“ im Gedenken an die Opfer. Das digitale Gedenkbuch beinhalte nur die jüdischen Opfer der Verfolgung, da diese am besten dokumentiert und nachzuweisen seien, heißt es in dem Antrag. Wenn weitere Opfer nachgewiesen werden, sollen sie hinzugefügt werden.