Sommerbrauchtum in Düsseldorf Eric Schmitz ist der neue Schützenchef in Rath

Die Reaktion war eindeutig: „Du bist bekloppt“ hat die Tochter von Eric Schmitz gesagt, als er mit der Idee um die Ecke kam, Schützenchef in Rath werden zu wollen. Denn der 64-Jährige übt dieses Amt schon in Reisholz seit mehr als 20 Jahren aus. Allerdings ist er ein Chef ohne richtigen Verein, denn von den 15 Mitgliedern der Reisholzer Schützen gehören elf Mitglieder der Familie Schmitz an. Das Schützenfest könnte somit eigentlich im Wohnzimmer der Familie gefeiert werden.