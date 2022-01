Politik ist dagegen : Düsseldorf erhebt doch keine Terrassen-Gebühren

Düsseldorf Auch in diesem Sommer müssen Gastronomen für ihre Außenplätze nicht zahlen. CDU und Grüne korrigieren eine Entscheidung der Verwaltung – und reagieren auf breite Kritik.

Die Gastronomen müssen auch für die kommende Jahr keine Gebühren für ihrer Außenterrassen entrichten. CDU und Grüne kündigten am Mittwochabend an, einen entsprechenden Antrag in die Sitzung des Stadtrats am 3. Februar einzubringen. Kurz zuvor hatte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) ein Gespräch mit dem Branchenverband Dehoga angekündigt und ebenfalls eine Kursänderung angedeutet. Vorher hatte es am Mittwoch breite Kritik an dem Vorhaben gegeben, die Befreiung Ende Februar auslaufen zu lassen.