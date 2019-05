Gegen kommerzielle Vermietung über AirBnB und Co. : Düsseldorf erhält doch eine Zweckentfremdungssatzung

In Düsseldorf soll man auch künftig Wohnungen über AirBnB und ähnliche Anbieter buchen können. Die Stadt will aber unterbinden, dass Wohnungen nur noch für diesen Zweck verwendet werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf soll doch eine Zweckentfremdungssatzung für Wohnungen bekommen – vor allem gegen die kommerzielle Vermietung etwa über Plattformen wie AirBnB. Diesen Schritt kündigte das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP bei der Ratssitzung am Donnerstag an.

Bereits am 4. Juli soll der Antrag auf der Tagesordnung des Stadtrats stehen. Die Linkspartei zog daraufhin einen eigenen Antrag zurück – und sah sich bestätigt in ihrem wiederholten Eintreten für eine Satzung.

Das Thema ist im Rathausbündnis heikel. Die FDP hatte im vergangenen Jahr eine Satzung blockiert und sah zu starke Eingriffe in die Rechte von Eigentümern und zu viel Bürokratie. Inzwischen deutet sich an, dass die schwarz-gelbe Landesregierung doch an dem zugrunde liegenden Wohnungsaufsichtsgesetz festhalten wird. Das dürfte auch die Gespräche in Düsseldorf erleichtern. Als Basis soll die Satzung aus Münster dienen. Man werde an einer „wirksamen und verträglichen“ Satzung arbeiten, hieß es.