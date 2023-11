Zum Tod von Thomas Rempen Der Erfinder der Düsseldorfer Gehry-Bauten ist tot

Der umtriebige Werber, der an den Kunstakademien in Stuttgart und Düsseldorf studierte und mit seinen Agenturen frühzeitig auch digitale Strategien entwickelte, gab Anfang der 2000er Jahre seine Agenturbeteiligungen auf. Bis 2010 lehrte er an der Folkwang-Hochschule in Essen integriertes Kommunikationsdesign. Mit Frau und Kindern war er da längst aufs Land gezogen. In Drensteinfort baute Rempen mit seiner Familie einen Biolandwirtschaftsbetrieb samt Reitstall auf. Dort ist er am vergangenen Sonntag im Alter von 76 Jahren gestorben.