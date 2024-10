Neue Veranstaltungsreihe in Düsseldorf Wie vererbe ich richtig?

Dann greift die gesetzliche Erbfolge. Das heißt, dass Ehegatten und gemeinsame Kinder erben. Erst wenn es in dieser sogenannten ersten Ordnung keine Erben gibt, werden die Eltern, Geschwister und deren Kinder bedacht. „Die gesetzliche Erbfolge kann passen, aber in den meisten Fällen passt es nicht“, sagte Holler. „Besonders wenn es sich um Patchworkfamilien handelt, wird es kompliziert.“ So muss etwa ein Erblasser die Kinder seiner zweiten Ehefrau, die sie in die Ehe mitgebracht hat, adoptieren, damit sie gesetzlich erbberechtigt sind.