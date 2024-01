Neubau in Düsseldorf-Holthausen Büroräume im „One17“ sind jetzt auf dem Markt

An der Bonner Straße in Holthausen soll demnächst ein moderner Büro-Komplex mit dem Namen „One 17“ entstehen. Zwar ist bisher von dem geplanten Gebäude noch nichts zu sehen, die endgültige Baugenehmigung steht noch aus. Der Projektentwickler Sassenscheidt hat aber bereits in dieser Woche die Vermarktung für die zukünftige Fläche gestartet.