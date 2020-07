Feuerwehr-Einsatz in Oststraße : Entwarnung nach verdächtigem Brief an die Düsseldorfer Grünen

Entwarnung nach verdächtigem Brief an die Düsseldorfer Grünen

Stadtmitte Wegen eines verdächtigen Briefumschlags sind am Donnerstag Polizei und Feuerwehr zur Zentrale des Grünen-Landesverbands an der Oststraße ausgerückt. Nach drei Stunden gab es Entwarnung.

Am Donnerstagmittag haben die Düsseldorfer Grünen Alarm geschlagen: In der Geschäftsstelle an der Oststraße ist ein verdächtiger Brief gelandet. Zunächst rückte die Polizei aus und überprüfte die Sendung, dann riefen die Beamten die Feuerwehr hinzu, wie es von der Polizei heißt. Die Feuerwehr wiederum hat das Landeskriminalamt informiert, das einen Entschärfer eingeschaltet hat. Laut Polizei konnte dieser nach mehr als drei Stunden Entwarnung geben. Der Inhalt des Briefumschlags sei „völlig harmlos“ gewesen, heißt es.