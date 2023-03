Schwimmen in Düsseldorf Wie sich die Wassertemperaturen in den Schwimmbädern entwickeln

Vor allem Kinder und Eltern hatten in den vergangenen Monaten vielfach über die neuen Bedingungen in den Lehrschwimmbecken geklagt. Sie können nun aufatmen, da die Temperaturen wieder um zwei Grad angehoben werden sollen. Die rund 20 Kurs- und Lehrschwimmbecken finden sich an 17 verschiedenen Standorten in Düsseldorf und nicht nur in den öffentlichen Bädern.