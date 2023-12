Protest in Düsseldorf Entscheidung für Pro-Palästina-Demo am Samstag gefallen

Am Dienstag lud nun die Jüdische Gemeinde für Samstag ein. Ab 18.30 Uhr soll vor der Synagoge in Golzheim der Opfer des Terrorangriffs der Hamas auf Israel gedacht und Kerzen angezündet werden. „Gemeinsam setzen wir ein Zeichen, dass das Licht der Hoffnung stärker ist als die Dunkelheit des Terrors und der Gewalt“, heißt es in der schriftlichen Mitteilung.