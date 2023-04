Prozess in Düsseldorf Entführungsopfer verweigert Aussage – Verdächtiger kommt frei

Ein angebliches Überfall- und Entführungsopfer, das plötzlich gar nichts mehr aussagen will, hat am Mittwoch einen Prozess beim Landgericht kurzfristig platzen lassen. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger kam daraufhin aus der U-Haft frei, weil gegen ihn nunmehr „kein dringender Tatverdacht“ mehr bestehe, so ein Gerichtssprecher.