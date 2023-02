Ensemble „Die Chemiker“ feiert Premiere in Düsseldorf Ganz nah dran am Agatha-Christie-Klassiker

Ob originelle Ideen, Kostüme und detailreiche Requisiten – die Gruppe will anspruchsvolle, häufig klassische Theaterstücke allgemein verständlich und kurzweilig präsentieren. Gelegenheit, das neue Stück von Agatha Christie zu sehen, gibt es bei weiteren Aufführungen des Ensembles in der Region. Am Wochenende gab es eine Vorführung in Neuss und Ende März findet eine weitere in Benrath im Bunker Paulsmühle statt. „Das sind auch größere Aufführungssäle, wenn mal jemand spontan kommen möchte, ist das in der Regel auch kein Problem“, sagt Nina Lange.