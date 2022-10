Ex-Opernchef hat Betrüger überführt : Berufung – Enkeltrick-Betrüger sagt über Hinterleute aus

Düsseldorf Als „unwissender Bote“ zeigte sich ein 46-Jähriger beim Berufungsprozess vor dem Landgericht. Er war verurteilt worden, weil er bei einer Enkeltrick-Bande mitgewirkt hatte. Der ehemalige Opernchef Werner Hellfritzsch aber hatte die Betrüger ausgetrickst.

In seinem Berufungsprozess hat ein verurteilter Betrüger erstmals über den Ablauf und die mutmaßlichen Hinterleute der Tat ausgesagt. Der 46-Jährige hatte in einer Bande mitgewirkt, die Senioren mithilfe des Enkeltricks betrogen hat – deshalb hatte ihn das Amtsgericht im August zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt.

Dass der 46-Jährige festgenommen wurde, lag am ehemaligen Opernchef Werner Hellfritzsch. Ihn hatte der Schockanruf am 24. Februar erreicht. Bei zwei Freunden habe er bereits miterlebt, wie sie mit ähnlichen Maschen reingelegt worden seien, sagte Hellfritzsch am Mittwoch aus. Darum habe er sich vorgenommen, die Täter an die Polizei zu überführen, sollte ihn ein solcher Anruf erreichen. Genau das tat er.