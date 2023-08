Düsseldorf Großer Beratungsbedarf beim Energiespartag vor dem Rathaus

Über das Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“ und über die Fördermöglichkeiten der Bürgerstiftung Düsseldorf konnten sich die Besucher am Klimamobil informieren. Es gebe großes Interesse an der Beratung zu Photovoltaik, aber auch zu Wärmepumpen oder zum Thema Dämmung, so Michael Lambertz vom Umweltamt. Aktuell bearbeiteten die Mitarbeitenden Hunderte Förderanträge, was zu längeren Bearbeitungszeiten führe, erklärte er. So dauert die Bearbeitung der Auszahlungsanträge mehrere Monate – um die Wartezeiten zu verringern, wird mehr Personal eingesetzt. Auch Andreas Podwoiski, bei der Stadtwerketochter Nahwärme Düsseldorf für Beratung und Vertrieb von Wärmepumpen zuständig, kennt die Probleme und hofft auf Verbesserungen, denn der Betrag der Zwischenfinanzierung bis zur Auszahlung liegt schnell im fünfstelligen Bereich. Gemeinsam mit seinen Kollegen berät er Interessierte, erstellt individuelle Wärmekonzepte und kümmert sich um die Bestellung und fachgerechte Installation.