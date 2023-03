Grünes Düsseldorf Milder Winter lässt Pflanzen früh sprießen

Düsseldorf · In der Düsseldorfer Stadtgärtnerei wurden viele Gewächshäuser nicht beheizt, um Energie zu sparen. Die Auswahl an Pflanze ist daher in diesem Frühjahr eingeschränkter. Das Wetter spielte den Gärtnern dennoch in die Karten.

02.03.2023, 11:49 Uhr

Schon im Februar blühten in den städtischen Gewächshäusern Frühlingsblumen wie diese langstieligen Primeln. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Noch sieht man auf dem Corneliusplatz vor allem die Spuren der Standzeit der Eisbahn, die Beete liegen brach, der Rasen ist noch braun. Voraussichtlich Mitte März soll sich das jedoch ändern. Dann wird die Frühlingsbepflanzung aus den städtischen Gewächshäusern ins Freie ausgepflanzt. Dort blühen schon jetzt viele Pflanzen.