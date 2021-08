Düsseldorfer Frauenklinik : Endstation Hoffnung für krebskranke Frauen

Chefarzt Björn Lampe und Assistenzärztin Katharina Rüssel sprechen mit einer Patientin. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Für viele Frauen mit gynäkologischen Erkrankungen endet am Florence-Nightingale-Krankenhaus eine medizinische Odyssee. Die Düsseldorfer Gynäkologie-Klinik ist auf komplizierte, scheinbar hoffnungslose Fälle spezialisiert.

In den Sprechstunden von Chefarzt Björn Lampe schöpfen viele Frauen wieder Hoffnung. „Oft haben die Patientinnen bereits eine längere Odyssee hinter sich, sie wurden mehrfach operiert, einige haben fortgeschrittene Krebserkrankungen, manche sind bereits in einer palliativen Situation”, sagt der Mediziner der Klinik für Gynäkologie des Florence-Nightingale-Krankenhauses, der auch Leiter des gynäkologischen Krebszentrums ist. Für viele Frauen endet an der Klinik die Suche nach der bestmöglichen Behandlung ihrer Endometriose, ihrer Beckenboden- und Inkontinenzbeschwerden oder Tumorleiden wie Eierstockkrebs.

Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe unter Lampe ist spezialisiert auf die komplizierten, schwerwiegenden, scheinbar auch hoffnungslosen Fälle. Das hat mehrere Gründe. Als Alleinstellungsmerkmal bezeichnet Lampe die besondere Zusammensetzung des Teams: Dazu gehören erfahrene Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie sowie Urologie und Allgemeinchirurgie.

Info Sprechstunde für familiären Krebs Angebot In Kooperation mit dem Zentrum für Familiären Brust- und Eierstockkrebs der Uniklinik Köln wird in Kaiserswerth eine Beratung angeboten. Dazu gehören ein ausführliches Erstgespräch mit Erstellung eines Familienstammbaums und eine Beratung zum individuellen Erkrankungsrisiko. Auch eine genetische Untersuchung ist möglich. Kontakt Telefon 0211 4092519, E-Mail: gynaekologie@kaiserswerther-diakonie.de

Um gynäkologischer Onkologe zu werden, müssen die Ärztinnen und Ärzte eine große Anzahl von Onkologie-Operationen vorweisen, Erfahrungen und Routine haben in der System- und Strahlentherapie sowie in der psychosomatischen Versorgung und Nachsorge der Patientinnen. Verpflichtend ist auch die Teilnahme an klinischen Studien sowie eine hohe Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Björn Lampe wiederum gilt als Top-Mediziner bei der Behandlung von gynäkologischen Tumoren und Operationen. Der Leiter des gynäkologischen Krebszentrums ist zudem Mitglied einer renommierten internationalen Gesellschaften, der „Society der Pelvic Surgeons“ (Gesellschaft der Beckenchirurgen).

Für die Patientinnen bedeutet dies vor allem, dass sie „die Chirurgie aus einer Hand bekommen”, sagt der Spezialist. Darm- oder Milzeingriffe, Gallenblasenoperationen, Operationen an Harnleitern und Nieren: Das Spektrum der Eingriffe, die oft bis zu sechs Stunden oder länger dauern, sei breit, alle Organe des Abdomens könnten vor Ort behandelt werden.

Pro Jahr gibt es an dem Krankenhaus rund 1200 gynäkologische Eingriffe, rund 350 sind als besonders schwere Fälle klassifiziert. Der sogenannte Case-Mix-Index, der die durchschnittliche Schwere der Patientenfälle gemessen an einer Skala für einen bestimmten Zeitraum darstellt, liegt in Kaiserswerth mit einem Wert von 1,3 bis 1,7 über dem Durchschnitt vergleichbarer Kliniken. Zum Vergleich: Andere Häuser liegen meist unter dem Wert von 1.

Wie eng Ausbildung und Erfahrung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte mit dem Überleben etwa von Patientinnen mit Ovalkarzinom (Eierstockkrebs) zusammenhängen, haben Studien gezeigt. Patientinnen sollten deswegen dorthin gehen, „wo die meiste Erfahrung vorliegt”, sagt Lampe. Denn das sei der Punkt: Dass immer wieder an Kliniken operiert und behandelt werde, die nicht über die entsprechende Erfahrung verfügten. Wichtig seien daher Spezialisierung und mehr Zentralisierung: „Das würde bedeuten, dass in den einzelnen Zentren noch größere Fallzahlen entstehen würden und somit noch mehr Erfahrung an der Klinik, dass die Patientinnen noch besser behandelt werden.”

Dass Frauen mit besonders ausgedehnter und fortgeschrittener Krebserkrankung in der Kaiserswerther Klinik in besten Händen sind, wurde ihr mehrfach schon von externer Stelle bescheinigt. Seit 2008 ist das Haus als Gynäkologisches Krebszentrum von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Die Europäische Fachgesellschaft European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) hat die Klinik zudem zum wiederholten Mal als Europäische Ausbildungsklinik für Frauenheilkunde und im vergangenen Jahr erstmals als „Center of Excellence“ für die operative Behandlung des Eierstockkrebses ausgezeichnet. Damit gehört das Krankenhaus zu den gynäkologischen Spitzenzentren in Europa.

In Deutschland sind nur neun Kliniken autorisiert, den europäischen Nachwuchs zum „Gynäkologischen Onkologen“ zu qualifizieren. Europaweit sind zurzeit 17 Zentren als „Center of Excellence in Ovarian Cancer Surgery“ anerkannt. In Deutschland erfüllen nur drei Kliniken die hohen Anforderungen für das Zertifikat. Für die Zertifizierung sind unter anderem zahlreiche Fortbildungen sowie eine hohe Anzahl an komplexen Operationen erforderlich, die in Kaiserswerth ausnahmslos von Gynäkologen mit der Spezialisierung Gynäko-Onkologie unter Leitung von Björn Lampe durchgeführt werden.