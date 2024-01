Vom Sevens zur Kö Luxusmarke Emporio Armani zieht in den Breidenbacher Hof

Der Umzug von Emporio Armani in den Breidenbacher Hof hat zwei Hauptgründe: Einerseits muss sich das siebenköpfige Team nicht mehr an die Sevens-Öffnungszeiten von zehn bis 20 Uhr halten, sondern kann selbst bestimmen – und zum Beispiel an Samstagen schon um 18 Uhr schließen. So macht es auch die „Markenschwester“ Giorgio Armani in ihrer Fläche an der Königsallee 74.