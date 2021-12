Corona-Impfkampagne : Düsseldorf empfiehlt weiterhin Boostern mit fünf Monaten Abstand

Am Impfzentrum 2.0 am Bertha-von-Suttner Platz sollen ab Freitag auch Kinder gegen Corona geimpft werden. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Auffrischungsimpfungen sind nach Landesvorgabe bereits eher möglich. Der Ansturm auf die Kinderimpfungen hat sich derweil normalisiert.

Eine neue Regelung auf Landesebene erlaubt in NRW ab sofort auch das Boostern bereits vier Wochen nach der Zweitimpfung. Die Stadt Düsseldorf empfiehlt dennoch weiterhin einen Zeitabstand von fünf Monaten nach der zweiten Spritze. Wie ein Sprecher mitteilt, werde jedoch die Landesvorgabe in den städtischen Impfstellen ab sofort umgesetzt und niemand werde weggeschickt, dessen Zweitimpfung noch keine fünf Monate her sei.