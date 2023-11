Die Gäste, darunter viele Promis, ersteigerten am Samstagabend bei dem über dreistündigen Event unter anderem eine Grafik von Leon Löwentraut aus seiner limitierten Edition „Mona“ für 13.000 Euro. V.I.P.-Karten für das seit langem ausverkaufte Taylor Swift-Konzert in Köln gingen für 10.000 Euro an die Bieter.