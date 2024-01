Emmysoft aus Düsseldorf Software-Start-up bekommt Millionen von Geschwistern Oetker

Es ist schon eine Nachricht für sich, dass ein junges und (noch) unprofitables Unternehmen in Zeiten von hohen Zinsen viel Geld von Investoren bekommt. Dass diese dann aber auch noch so prominent sind, kommt in der Düsseldorfer Start-up-Szene höchst selten vor. Dem Software-Unternehmen Emmysoft ist genau das gelungen: 4,5 Millionen Euro konnte sich die Personalberater-Anwendung zum Jahreswechsel sichern, gut die Hälfte davon kommt vom Konto der Geschwister Oetker.