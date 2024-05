Veranstaltungen in Düsseldorf EM-Rudelgucken und neue Partyreihe in Kaiserswerth

(arc) Am kommenden Samstag, 25. Mai, findet erstmals die Party „Kaiserswerth Feiert” in der neuen Eventlocation im Düsseldorfer Norden statt. DJ Christian Malik, bekannt unter anderem aus dem Nasebands, wird die Zeitmaschine auf Maximum drehen und in der Schlossallee 1 die besten Hits der 90er und 00er Jahre aus den Boxen dröhnen lassen. Tickets sind in der Weinbar in der Schlossallee 1 (jeden Donnerstag ab 17 Uhr geöffnet), im Hotzenplotz in Angermund oder online bei Eventim erhältlich. Weitere Informationen und den Ticketlink finden Interessierte auf der Eventseite www.schlossallee-eins.de.