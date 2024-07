Royals in der Landeshauptstadt Prinz William kommt zum England-Spiel nach Düsseldorf

William war bereits beim Spiel von Harry Kane & Co. gegen Dänemark in Frankfurt dabei. Ebenso wie Dänemarks Prinz Frederik. In Düsseldorf könnte William auf Mega-Star Ed Sheeran („Perfect“) treffen. Der war schon beim letzten England-Spiel in Gelsenkirchen dabei, spielte in Thüringen im Mannschaftsquartier der „Three Lions“ ein kleines Konzert.